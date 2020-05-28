«Сложные три месяца»: Почему Семенович набрала лишний вес?

В самоизоляции Анна Семенович набрали лишние пять килограммов. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Причиной тому послужил стресс, который певица активно заедала.

«Это были очень сложные для меня три месяца, и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией. С конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий. Я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами», — написала Семенович.

По словам артистки, она чувствовала себя тревожно. Еда же для нее работает как антистресс еще со времен занятий фигурным катанием. В процессе подготовки к турнирам Анна строго следила за весом и постоянно испытывала чувство голода. После лакомство выступало для девушки похвалой за хороший результат на соревнованиях.

Как отмечает Семенович, она читает много литературы о здоровье и прибегает к помощи психологов. Но по-прежнему бросается к пище.

Instagram @ann_semenovich

«Иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре. А иногда нервы находятся на таком пределе, что я не могу остановить себя долгое время. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной, а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и свое тело в форму», — заявила певица.

В конце поста Семенович дала понять, что не собирается падать духом. Артистка пообещала себе и поклонникам, что вернет форму с помощью занятий и правильно подобранного рациона питания.

Как уточняет сайт Teleprogramma.pro, звезду поддерживает ее бойфренд, который живет вместе с ней. Кроме того, в доме Анны в период самоизоляции находится ее младший брат Кирилл.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович показала фото времен, когда у нее «еще не было груди».