Израильский иммунолог Яков Беркун предостерег от поспешного внедрения вакцины от коронавируса. Профессор считает, что врачи могут столкнуться с нежелательными последствиями. В частности, велик риск возникновения опасных побочных эффектов у пациентов.

В качестве примера иммунолог привел историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле. Десять лет назад при массовом введении препарата, уже прошедшего первую и вторую фазы испытаний, у жителей страны возникли серьезные проблемы со здоровьем.

«Когда начали его массово давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает инвагинацию (разновидность непроходимости — Прим.ред.) кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», — цитирует Якова Беркуна РИА Новости.

В настоящее время разработку вакцины от COVID-19 ведут десятки различных лабораторий по всему миру. В некоторых специалисты уже перешли к фазе испытаний препарата на людях. По словам израильского врача, главное — это отсутствие серьезных побочных эффектов и доказанная иммуногенность вакцины.

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