Московские врачи прибыли в российские регионы для помощи в борьбе с COVID-19

В Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край прибыло подкрепление медиков из Москвы. Это бригады высококвалифицированных специалистов.

В том числе пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи. Две недели столичные медики будут принимать пациентов и делиться с коллегами наработанным опытом в борьбе с COVID-19.

В дагестанском селе Ботлих силами Минобороны уже развернут многопрофильный полевой госпиталь. Там ведется прием пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно поспешное внедрение вакцины от коронавируса.

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