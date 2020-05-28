Московские врачи прибыли в российские регионы для помощи в борьбе с COVID-19
Медики поделятся наработанным опытом с региональными коллегами.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
В Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край прибыло подкрепление медиков из Москвы. Это бригады высококвалифицированных специалистов.
В том числе пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи. Две недели столичные медики будут принимать пациентов и делиться с коллегами наработанным опытом в борьбе с COVID-19.
В дагестанском селе Ботлих силами Минобороны уже развернут многопрофильный полевой госпиталь. Там ведется прием пациентов.
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