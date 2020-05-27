Смерть афроамериканца во время полицейского задержания стала причиной протестов в Миннеаполисе

В американском Миннеаполисе начались массовые беспорядки. Их спровоцировала смерть темнокожего мужчины во время жесткого задержания. Сотрудник полиции придавил его коленом к земле и долгое время не отпускал. При этом мужчина молил о пощаде. Этот момент записал другой патрульный. Запись попала в интернет и буквально взорвала общественность.

Протестующие требуют арестов и громят полицейские участки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Глава полиции штата заявил, что четверых полицейских после инцидента уволили. Дело о расследовании смерти задержанного передали в ФБР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотни мигрантов устроили беспорядки в Коммунарке.