Смерть афроамериканца во время полицейского задержания стала причиной протестов в Миннеаполисе
Протестующие американцы требуют арестов и громят полицейские участки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.
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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
В американском Миннеаполисе начались массовые беспорядки. Их спровоцировала смерть темнокожего мужчины во время жесткого задержания. Сотрудник полиции придавил его коленом к земле и долгое время не отпускал. При этом мужчина молил о пощаде. Этот момент записал другой патрульный. Запись попала в интернет и буквально взорвала общественность.
Протестующие требуют арестов и громят полицейские участки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Глава полиции штата заявил, что четверых полицейских после инцидента уволили. Дело о расследовании смерти задержанного передали в ФБР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотни мигрантов устроили беспорядки в Коммунарке.
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