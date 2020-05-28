Исполнители вирусного хита «Пчеловод» впервые станут родителями

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Василий Заика
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Солисты российского дуэта RASA — супруги Дарья Шейко и Виктор Поплеев признались подписчикам в Instagram, что ждут ребенка.

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Фото, видео: Instagram @vitya.rasa

Исполнители вирусного хита «Пчеловод» Дарья Шейко и Виктор Поплеев впервые станут родителями. Супруги — солисты российского дуэта RASA рассказали об этом подписчикам в Instagram.

Пост с радостной новостью Виктор Поплеев сопроводил романтичным видеороликом, снятым в горах. На кадрах пара прогуливается, взявшись за руки. В определенный момент будущий отец нежно целует округлившийся живот своей избранницы.

«У нас будет ребенок! Ты самый лучший человек в моей жизни! Я очень сильно тебя люблю! Спасибо тебе за этот подарок, я безумно счастлив!» — написал Виктор Поплеев.

Солист RASA подчеркнул, что видео было снято еще до введения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Поклонников исполнителей «Пчеловода» новость о пополнении в их семье обрадовала. Пользователи наперебой принялись поздравлять будущих родителей.

«Поздравляю вас! Вы точно будете самые лучшие родители!»

«Искренне за вас рада, здоровья Даше и малышу!»

«Если будет девочка, то пусть она будет красивая как Даша, а если мальчик, то смешным как Витя»

«Поздравляем вас! Такой трогательный момент», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная Криштиану Роналду может быть снова беременна.

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