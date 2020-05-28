«Моралистов в бан!» — молодая жена Петросяна обратилась к критиканам
Татьяна Брухунова заявила, что «чистит» свою страницу ежедневно и не намерена выслушивать «моралисток» и «псевдофилософов».
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала решительный отпор критикам. После свадьбы с юмористом, который пережил громкий развод с Еленой Степаненко, девушку постоянно подвергают травле. В комментариях к ее постам в Instagram стягиваются хейтеры, которые то упрекают ее в разрушении знаменитой семьи, то просто перемывают ей кости, обсуждая ее внешность. Татьяне надоело терпеть и на очередное замечание она разразилась гневной тирадой.
«Меня достали моралистки вроде вас! Я только одного не пойму: ну, нафига вы здесь зависаете? Я и такая, и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня: леди совершенство!» — написала Брухунова.
Однако хейтеры не успокаивались и продолжали осаждать крепость жены Петросяна. Ее упрекали в том, что она чистит комментарии, некоторые удивлялись, зачем вообще открывать их, если не выдерживаешь критики. На это Татьяна ответила тем, что забанила всех недовольных.
«Вы же убеждены в обратном, что раз у меня открытая страница, то я тут должна (!) все и всех терпеть. Но нет! Вы делаете дома уборку? Вот и я делаю здесь уборку ежедневно! И зануды с их псевдофилософией: ты всем должна и обязана — здесь не прокатят! Дружно в бан!» — заявила Брухунова.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года, а уже в марте этого года стало известно о том, что суррогатная мать родила им сына, отмечает «Экспресс газета». Однако стесняться молодой жены юморист перестал не так давно. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно Евгений Петросян опубликовал стильное семейное фото с новой супругой в Instagram.
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