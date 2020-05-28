«Поможет поддержать благосостояние»: Завкафедрой МБИ о повышении пособий по безработице в РФ

Заведующий кафедрой антикризисного управления и финансового оздоровления Международного банковского института (МБИ) имени Собчака Андрей Логвинович в беседе с 5-tv.ru прокомментировал инициативу об увеличении минимального размера пособия по безработице для всех россиян.

По словам эксперта, любые мероприятия, направленные на повышение денежного содержания граждан страны идут на пользу. Кандидат юридических наук отметил, что власти не должны ограничиваться в мерах поддержки только безработными.

«Любые мероприятия, которые направлены на повышение денежного содержания граждан идут на пользу. Не только граждан. Мероприятия в любом случае должны быть расширены. Ограничиваться безработными, на мой взгляд, достаточно странно. Безработные появились, потому что компании разорились», — сказал эксперт.

Андрей Логвинович считает, что инициативы, поддержанные президентом РФ Владимиром Путиным, в какой-то мере смогут повлиять на благосостояние граждан. Эксперт убежден, что подобные мероприятия нужны и тем, кто создает рабочие места для россиян.

«Безусловно, это поможет поддержать безработных. Поможет им поддержать благосостояние на какое-то время, но мероприятия нужны тем, кто создает рабочие места, а не содержать армию людей, которые не могут найти себе работу», — сказал Андрей Логвинович.

По его словам, любой кризис — это испытание бизнеса на прочность. В данных обстоятельствах, считает эксперт, необходима помощь именно компаниям, которые не смогут впоследствии нанимать новых сотрудников.

«Это все проверяется в такие кризисные ситуации. Помогать надо именно компаниям, а не людям. Люди — это временная мера поддержки, которая позволит немного пережить им это безвременье… Пока они не смогут найти себе работу, поскольку невозможно ее искать. Никто сейчас не будет нанимать работников и это очевидно», — сказал Андрей Логвинович.

Завкафедрой МБИ имени Собчака добавил, что вероятность продления мер поддержки населению вполне реальна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальное пособие по безработице в РФ могут увеличить в три раза.