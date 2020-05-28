Врач рассказал, как обезопасить себя при походе в салон красоты

Власти Москвы готовят столицу к постепенному снятию ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса. В частности, с понедельника в городе возобновят работу непродовольственные магазины, а также предприятия сферы услуг за исключением тех, где предполагается длительный контакт с клиентами. Возможность открыть салоны красоты и парикмахерские в Москве рассматривают, если не будет роста заболеваемости COVID-19.

В Петербурге пока речь об открытии салонов красоты не идет, хотя в Ленобласти гражданам уже дали возможность привести себя в порядок после двух месяцев самоизоляции. О том, как следует поступить в этом вопросе с медицинской точки зрения, 5-tv.ru рассказал терапевт Юрий Ярошенко. По его словам, открытие парикмахерских пока не может носить массовый характер, однако есть способ снизить риски в период пандемии для тех, кто жаждет воспользоваться услугами цирюльника.

«На сегодняшний день обстановка по заболеваемости в городе отнюдь не благоприятствует посещению салонов красоты и парикмахерских. Надо понимать, что риски заражения, к сожалению, присутствуют и достаточно высоки. Каждый день я сталкиваюсь с новыми случаями заражения. Понятно желание людей привести себя в порядочный вид. Соответственно, если оно есть, то, я считаю, это должны быть одиночные визиты, не массовые. Люди должны заходить по одному, желательно по записи, чтобы не пересекались входящие и уходящие. Таким образом можно минимизировать риск заражения», — заявил медик.

По его словам, обязательным должно быть использование средств индивидуальной защиты при посещении салонов красоты. Что касается дезинфекции, она должна проводиться в таких учреждениях вне зависимости, есть пандемия COVID-19 или нет.

«Должны быть маски, перчатки. Если кто-то пришел на маникюр, понятно, что перчатки придется снять. Если кто-то стрижется, наверное, тоже маска будет мешать. Но хотя бы один из двоих должен быть в маске обязательно. Но массово разрешать эти вещи, я думаю, еще рановато», — подчеркнул Ярошенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что откроется в регионах РФ после ослабления ограничительных мер.