МИД РФ составило обзор планов разных стран по снятию ограничений из-за пандемии
Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство опубликует обзор намерений различных стран по снятию ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий материал будет размещен на сайте МИД России.
Мария Захарова утверждает, что в министерство поступает очень много сообщений от россиян, которые ранее планировали поехать за границу.
«В этой связи мы, я думаю, сегодня опубликуем на сайте министерства иностранных дел специальный материал — обзор намерений. Подчеркну, речь идет о намерениях различных стран мира и различных регионов о снятии ограничений, об облегчении режима пересечения границ», — сказала она.
Дипломат добавила, что в некоторых государствах послабления режима уже введены, а в ряде стран — только планируются.
Тем временем, не торопиться с отдыхом за границей призвали в Ростуризме и Роспотребнадзоре. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что, несмотря на стабилизацию ситуации по COVID-19 в стране, с вирусом нам придется считаться еще долго. И это необходимо учитывать при планировании летнего отдыха.
Некоторые страны заманивают россиян лакомыми предложениями, не предоставив никаких медицинских и санитарных документов. Эксперты предупреждают: несмотря на красочную и убедительную рекламу, сейчас никто не может гарантировать безопасность поездок в такие страны как Египет, Турция, Черногория.
Ранее 5-tv.ru писал, почему не стоит в ближайшее время лететь за границу.
Читайте также
72%
0.04 78.26
0.35
Нашли ошибку?