Почему не стоит в ближайшее время лететь за границу?
И дело даже не в коронавирусе как таковом. Трудности могут быть с возвращением, если вдруг волна пандемии опять усилится.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso; 5-tv.ru
Не торопиться с отдыхом за границей призвали в Ростуризме и Роспотребнадзоре. Анна Попова заявила, что, несмотря на стабилизацию ситуации по COVID-19 в стране, с вирусом нам придется считаться еще долго. И это необходимо учитывать при планировании летнего отдыха.
«Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка ста тысяч новых случаев. Это только те, о которых известно. Важно понимать, что даже если вы рискнули, уехали — возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными», — подчеркнула глава ведомства.
В МИД международные поездки тоже назвали слишком рискованными. За первой волной пандемии в мире может последовать и вторая. К тому же, до сих пор во многих странах затруднена работа консульств, и в случае форс-мажора получить помощь будет крайне затруднительно. Тысячи наших соотечественников все еще ожидают вывозные рейсы в Россию. Стоит помнить и о том, что далеко не все страны в разгар пандемии были готовы помочь российским туристам.
Например, Черногория. В марте наши соотечественники не могли улететь домой, потому что местные власти не давали разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов. При этом людей буквально выгнали на улицу из здания аэропорта.
Ну а теперь, эти же страны вновь заманивают россиян лакомыми предложениями, не предоставив никаких медицинских и санитарных документов. Эксперты предупреждают: несмотря на красочную и убедительную рекламу, сейчас никто не может гарантировать безопасность поездок в такие страны как Египет, Турция, Черногория — где, к слову, туристы из России приносят внушительный доход в местную казну.
«Открывают свои границы и готовы ждать туристов прежде всего из близлежащих стран, ну и из дальнего зарубежья — те страны, у кого туризм занимает более 20 процентов национального ВВП. Поэтому провал туристического сезона для них равносилен экономической катастрофе. Поэтому, видимо, руководство этих стран выбирает между плохим и очень плохим сценарием», — поясняет кандидат политических наук, доцент кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ.
«Помимо работы над безопасностью отдыха мы параллельно занимаемся вместе с отраслью и регионами подготовкой разнообразных и доступных направлений на самый разный вкус и бюджет. Нам есть что предложить и мы сделаем все возможное, чтобы лето для наших граждан состоялось».
В частности, любителям отдыха на море, помимо традиционных южных направлений, предлагают туры на русскую Балтику — это Калининградская область, Петербург и Ленобласть. Также есть туры вдоль Волги и даже на русский Север.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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