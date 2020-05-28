Собянин рассказал, будут ли зрители на Параде Победы на Красной площади

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Светлана Александрова
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Традиционное мероприятие было перенесено с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Собянин рассказал, будут ли зрители на Параде Победы на Красной площади

Фото: Известия / Павел Бедняков

Парад Победы, который в этом году состоится в Москве 24 июня, скорее всего пройдет без зрителей, которые обычно присутствуют на трибуне. Об этом сообщил в телеэфире мэр столицы Сергей Собянин.

«Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день Парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», - цитирует Собянина РИА Новости

Глава города также выразил надежду что эпидемиологическая ситуация 24 июня улучшится.

«Я думаю, что к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь на это», — сказал Сергей Собянин.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о готовности столицы к проведению Парада Победы. Он уточнил, что власти города находятся в постоянном контакте с Министерством обороны, и репетиции парада могут начаться в ближайшее время.

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