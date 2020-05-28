Пользователи ВКонтакте смогут посмотреть спектакль, поставленный в самоизоляции

Театр «Балет Москва» и ВКонтакте рассказали об онлайн-спектакле «Прощай, старый мир!», созданном в условиях самоизоляции. Его премьера состоится 31 мая в 20:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна в официальном сообществе «Балета Москвы».

Особенность спектакля заключается в том, что шестеро актеров сыграют в постановке, оставаясь при этом дома и снимая театральное действо на смартфоны.

Видеохудожник, в свою очередь, будет накладывать визуальные эффекты прямо по ходу представления. Зрители, наблюдающие за спектаклем в режиме реального времени, смогут оставлять комментарии и вопросы к трансляции прямо во время показа. После завершения представления хореограф Владимир Варнава и танцовщики останутся в эфире, чтобы пообщаться с аудиторией.

Спектакль длительностью 40 минут будет доступен для просмотра в течение суток. Также на июнь запланирован показ записей трех спектаклей: : «Все пути ведут на Север», «Эквус» и «Эгопойнт».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Последний звонок» пройдет в режиме онлайн.