«Пусть срежут свой жир»: Куклачев удивлен жалобами звезд на безденежье

Известный советский и российский клоун Юрий Куклачев прокомментировал слова Иосифа Пригожина о бедственном положении деятелей культуры, к числу которых продюсер отнес и артистов цирка. В интервью «Собеседнику» самый знаменитый дрессировщик кошек в стране опроверг предположение, что ему не на что жить. Куклачев удивлен, что эстрадные знаменитости вообще поднимают эту тему.

«Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир. Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! Многим людям сейчас вообще кушать нечего», — цитирует издание народного артиста России.

Он напомнил, что государство выделяет по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, тогда как сам он, зайдя в магазин не заметил, как набрал продуктов на 12 тысяч.

«У меня глаза на лоб полезли! Получить 10 тысяч рублей — это значит один раз в месяц угостить ребенка клубничкой, ведь всегда нужно покупать что-то еще!» — эмоционально поделился артист.

Он посоветовал жалующимся на тяжелую жизнь звездам лучше прекратить петь под фонограмму.

«А то берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят!» — заключил Юрий Куклачев.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил в одном из интервью, что во время пандемии коронавируса артисты оказались «в чудовищной ситуации». По его словам даже звезды из «первой десятки» сейчас «проедают то, что удалось в свое время скопить». На жалобы Пригожина в свойственной ему манере откликнулся Сергей Шнуров, написав ироничное стихотворение, в котором призвал скинуться на еду «нуждающимся» знаменитостям. Не поддержали продюсера и многие другие коллеги по цеху.