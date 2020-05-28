«Вызовите полицию»: таксист рассказал, как спас девушку в Москве от насильников

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 136

Дмитрий Филин помог девушке, которая догадалась заказать на место нападения машину.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Таксист в Москве спас девушку от насильников. Пострадавшая догадалась вызвать машину на место нападения и через службу связи с водителем попросила о помощи. О том, как случилось, что он стал невольным спасителем, 5-tv.ru рассказал водитель такси Дмитрий Филин.

«Я приехал на указанную точку на карте в Троицке. В этот момент мне стали поступать в чате приложения сообщения от пассажира. Она пишет мне: „Здравствуйте, помогите мне“. Я сначала не понял, в чем помочь — может, колесо поменять. Думал, разберусь на месте. И тут она пишет, что ее насильно удерживают и насилуют. На адресе никого не было. Она пишет: „Вызовете на этот адрес, где я нахожусь полицию“. Я позвонил в 112, объяснил ситуацию, меня соединили с полицией», — рассказал мужчина.

По его словам, он передал правоохранителям всю информацию о девушке, которую она ему прислала через приложение. По полученным данным полицейские смогли найти место происшествия, которое оказалось совсем в другом районе, и задержать нападавших.

«Она прислала мне свои имя, фамилию, номер телефона, дату рождения. Я это диктовал сразу на адрес 112. Я прождал час, но никто не приехал. И через час мне позвонили из Троицкого отдела полиции и сказали, что злодеев всех поймали. Что они находятся где-то в районе Коммунарки, как оказалось, а не в Троицке. Поблагодарили меня. Мне прямо на душе было приятно, что я оказал помощь», — заключил Филин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо гостей избили и изнасиловали хозяйку квартиры на Кубани, снимая все на телефон.

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