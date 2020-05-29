«Все из-за Илона Маска»: падение метеорита в Армении попало на видео

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Виктория Андреева
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Местные жители приняли большой взрыв и свечение за праздничный салют.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Соцсети

Жители Армении до сих пор пребывают в шоке от падения крупного метеорита на севере страны. Очевидцы запечатлели момент столкновения космического тела с Землей на камеры смартфонов и опубликовали удивительные кадры в YouTube.

Как следует из комментариев под роликом, многие жители государства восприняли большой хлопок за взрыв праздничного салюта и не сразу заподозрили неладное. А все из-за того, что 28 мая в Армении отмечают традиционный праздник — День Первой республики. В связи с чем, упавший в ночь с 27 на 28 мая космический камень, был принят местными жителями за поздравление от властей.

«Страшно до ужаса! Но я думала, что это салют…»

«Это было так ярко и громко! Надеюсь, никто не пострадал!»

«Неужели это был метеорит? Я думала, так начинается праздник!»

«Это все из-за Илона Маска! Прекрати ставить опыты над нами!» — обсуждали событие юзеры.

Известно, что позже ситуацию в беседе с EurAsia Daily прокомментировал и глава отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян. Эксперт подтвердил информацию о падении космического обломка на севере страны, но заверил, что жителям нечего опасаться: такие явления крайне редко случаются в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Ставрополья стали свидетелями падения крупного метеорита. 

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