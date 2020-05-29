Уникальный формат: Пятый канал покажет онлайн-церемонию VIII премии АПКиТ

В Петербурге все готово к вручению премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Это самая значимая среди производителей киносериального контента награда. Российский аналог премии «Эмми».

После отмены крупнейших мероприятий индустрии, в самоизоляции без съемок, для российского киносериального бомонда эта встреча будет особенно долгожданной.

Онлайн-церемонию готовит Пятый канал, ее можно будет увидеть на сайте 31 мая ровно в 19 часов по московскому времени.

Чем удивят в этом году увидел Ян Воскресенский.

Профессионалы кино и телевидения, самые яркие звезды — по традиции они планировали собраться на пышной церемонии. Чтобы вручить призы за лучшие фильмы и сериалы минувшего года, наградить лидеров отрасли. Казалось бы, все планы перечеркнуты карантинными ограничениями.

Но все же им удастся увидеть и услышать друг друга. Торжество пройдет. Но в особом, уникальном формате. Церемонию организует Пятый канал.

«Возможно, следующая наша церемония пройдет на Лазурном берегу. Но, если серьезно — это был действительно большой вызов для всех нас, но и огромное окно возможностей. Ведь меньше, чем за две недели, мы сделали это», — говорит исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова.

Благодаря техническим возможностям Пятого канала на церемонии соберутся полторы сотни участников. Но не в зале. Номинанты и почетные гости встретятся в режиме онлайн. Трансляция пройдет с профессиональным телевизионным размахом.

«Весь арсенал телевизионных средств — камеры, звук графика используем. Это делает по сути это мероприятие живой телевизионной трансляцией, но только проведенной посредством онлайн-вещания», — рассказывает заместитель генерального директора Пятого канала Иван Вялков.

В самой большой студии Пятого канала построены декорации, здесь есть даже сцена. И пусть лауреатам не доведется подняться на нее — свои награды они обязательно увидят. Призы обязательно доставят победителям.

Награды фильмам и их создателям вручат в 22-х номинациях. Еще будут специальные призы. Голосование закончено, результаты объявят в прямом эфире. В одной из главных номинаций выдвинут Пятый канал. Причем сразу с двумя проектами.

Легендарный сериал «След» — уже десятый год выходит на Пятом канале, а преданные зрители сроднились с героями из федеральной экспертной службы. Еще одним претендентом на премию стал новый сериал — «Великолепная пятерка».

«Мы с вами находимся в легендарной первой студии Пятого канала. И первой эта студия становилась не раз. Первый международный телемост. Первое музыкальное интерактивное шоу. Я надеюсь, что 31 мая мы снова станем первыми, кто объединит два волшебных мира — мир кино и телевидения в новом формате», — делится впечатлениями заместитель генерального директора Пятого канала, директор программ и маркетинга Марина Белова.

Создатели лучших телевизионных и кинопроектов получают награды в тот самый момент, когда решается будущее всей творческой индустрии. Съемки остановлены, все ждут — когда и по каким правилам можно будет работать дальше.

«Очень хорошо, что в эти дни, когда настроение не очень позитивное с индустриальной точки зрения, происходит эта церемония. Хоть какая-то пилюля радости для всех будет», — говорит член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Игорь Мишин.

И как раз в канун премии стало известно — в ряде регионов готовы снять ограничения на съемки фильмов и сериалов. Продюсеры, актеры и режиссеры уверены — скоро они обязательно вернутся на площадки.

Ну, а кого признали лучшими в отечественном кинематографе — сайт Пятого канала покажет в это воскресенье, в прямом эфире.