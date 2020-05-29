Уникальный формат: Пятый канал покажет онлайн-церемонию VIII премии АПКиТ
Удаленно в онлайн-режиме на награждение соберутся полторы сотни участников российского аналога «Эмми».
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге все готово к вручению премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Это самая значимая среди производителей киносериального контента награда. Российский аналог премии «Эмми».
После отмены крупнейших мероприятий индустрии, в самоизоляции без съемок, для российского киносериального бомонда эта встреча будет особенно долгожданной.
Онлайн-церемонию готовит Пятый канал, ее можно будет увидеть на сайте 31 мая ровно в 19 часов по московскому времени.
Чем удивят в этом году увидел Ян Воскресенский.
Профессионалы кино и телевидения, самые яркие звезды — по традиции они планировали собраться на пышной церемонии. Чтобы вручить призы за лучшие фильмы и сериалы минувшего года, наградить лидеров отрасли. Казалось бы, все планы перечеркнуты карантинными ограничениями.
Но все же им удастся увидеть и услышать друг друга. Торжество пройдет. Но в особом, уникальном формате. Церемонию организует Пятый канал.
«Возможно, следующая наша церемония пройдет на Лазурном берегу. Но, если серьезно — это был действительно большой вызов для всех нас, но и огромное окно возможностей. Ведь меньше, чем за две недели, мы сделали это», — говорит исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова.
Благодаря техническим возможностям Пятого канала на церемонии соберутся полторы сотни участников. Но не в зале. Номинанты и почетные гости встретятся в режиме онлайн. Трансляция пройдет с профессиональным телевизионным размахом.
«Весь арсенал телевизионных средств — камеры, звук графика используем. Это делает по сути это мероприятие живой телевизионной трансляцией, но только проведенной посредством онлайн-вещания», — рассказывает заместитель генерального директора Пятого канала Иван Вялков.
В самой большой студии Пятого канала построены декорации, здесь есть даже сцена. И пусть лауреатам не доведется подняться на нее — свои награды они обязательно увидят. Призы обязательно доставят победителям.
Награды фильмам и их создателям вручат в 22-х номинациях. Еще будут специальные призы. Голосование закончено, результаты объявят в прямом эфире. В одной из главных номинаций выдвинут Пятый канал. Причем сразу с двумя проектами.
Легендарный сериал «След» — уже десятый год выходит на Пятом канале, а преданные зрители сроднились с героями из федеральной экспертной службы. Еще одним претендентом на премию стал новый сериал — «Великолепная пятерка».
«Мы с вами находимся в легендарной первой студии Пятого канала. И первой эта студия становилась не раз. Первый международный телемост. Первое музыкальное интерактивное шоу. Я надеюсь, что 31 мая мы снова станем первыми, кто объединит два волшебных мира — мир кино и телевидения в новом формате», — делится впечатлениями заместитель генерального директора Пятого канала, директор программ и маркетинга Марина Белова.
Создатели лучших телевизионных и кинопроектов получают награды в тот самый момент, когда решается будущее всей творческой индустрии. Съемки остановлены, все ждут — когда и по каким правилам можно будет работать дальше.
«Очень хорошо, что в эти дни, когда настроение не очень позитивное с индустриальной точки зрения, происходит эта церемония. Хоть какая-то пилюля радости для всех будет», — говорит член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Игорь Мишин.
И как раз в канун премии стало известно — в ряде регионов готовы снять ограничения на съемки фильмов и сериалов. Продюсеры, актеры и режиссеры уверены — скоро они обязательно вернутся на площадки.
Ну, а кого признали лучшими в отечественном кинематографе — сайт Пятого канала покажет в это воскресенье, в прямом эфире.
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