Грязные слухи: Дворец прокомментировал «нервный срыв» Кейт Миддлтон

В последнее время зарубежные СМИ все чаще и чаще публикуют статьи, где главная героиня — супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, выступает в роли бедной золушки, пишет Starhit.

По версии некоторых изданий, на многодетную мать взвалили кучу королевских обязанностей после отказа Меган Маркл и Принца Гарри от титула. Так, к примеру, особа едва успевает разбирать кучу бумаг, как ее тут же посылают на официальные переговоры. Подобная ситуация не просто надоела Кейт, а довела ее буквально до нервного срыва, утверждают СМИ. Но как оказалось, все не так однозначно.

www.globallookpress.com / Stephen Lock

На днях Кенсингтонский дворец опроверг информацию, опубликованную в различных медиа, заявив: Миддлтон чувствует себя просто прекрасно.

«Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации», — категорично подчеркнули представители королевской семьи.

Подобные высказывания зарубежные СМИ сочли нелепостью. Ведь, по версии редакторов ресурсов, все статьи были заблаговременно одобрены Дворцом. Почему возникло недопонимание — доподлинно неизвестно.

Сама Кейт пока не комментировала разразившийся вокруг нее скандал. Вероятно, потому, что у нее и правда очень мало времени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто запретил Кейт Миддлтон рожать детей и причем тут Меган Маркл.