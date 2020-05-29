Грязные слухи: Дворец прокомментировал «нервный срыв» Кейт Миддлтон

|
Виктория Андреева
58

По версии представителей королевской семьи, герцогиня Кембриджская живет в прекрасных условиях.

Грязные слухи: Дворец прокомментировал «нервный срыв» Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / I-Images / Pool

В последнее время зарубежные СМИ все чаще и чаще публикуют статьи, где главная героиня — супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, выступает в роли бедной золушки, пишет Starhit.

По версии некоторых изданий, на многодетную мать взвалили кучу королевских обязанностей после отказа Меган Маркл и Принца Гарри от титула. Так, к примеру, особа едва успевает разбирать кучу бумаг, как ее тут же посылают на официальные переговоры. Подобная ситуация не просто надоела Кейт, а довела ее буквально до нервного срыва, утверждают СМИ. Но как оказалось, все не так однозначно.

www.globallookpress.com / Stephen Lock

На днях Кенсингтонский дворец опроверг информацию, опубликованную в различных медиа, заявив: Миддлтон чувствует себя просто прекрасно.

«Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации», — категорично подчеркнули представители королевской семьи.

Подобные высказывания зарубежные СМИ сочли нелепостью. Ведь, по версии редакторов ресурсов, все статьи были заблаговременно одобрены Дворцом. Почему возникло недопонимание — доподлинно неизвестно.

Сама Кейт пока не комментировала разразившийся вокруг нее скандал. Вероятно, потому, что у нее и правда очень мало времени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто запретил Кейт Миддлтон рожать детей и причем тут Меган Маркл.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
71.10
0.04 78.26
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
Миннеаполис в огне: протестующие напали на медиков, приехавших на помощь
3:06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
2:44
Минздрав утвердил классификацию причин смертности при COVID-19
2:21
Грязные слухи: Дворец прокомментировал «нервный срыв» Кейт Миддлтон
2:03
Граффити с Бродским: грамотный пиар-ход бизнесмена или творческий порыв?
1:38
В Минобороны РФ рассказали о деталях подготовки к Параду Победы — 2020

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Пятница, 29 мая — авантюры и рискованные предприятия приветствуются
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок