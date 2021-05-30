🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 мая, убывающая Луна находится в знаке Водолея. Это время повышенной активности и сильного стресса. Сегодня не рекомендовано оставлять дела на полпути, астрологи советуют завершить начатые задачи.

♈ Овен

Овен, 30 мая для вас — день уюта, гармонии и любви. В последнее время вы часто сталкивались с недопониманием. Причина тому — нежелание идти на компромисс даже с близкими людьми. Конечно, обидно слышать в свой адрес слова обвинения и бесконечные упреки. Но разве вы поступаете иначе? Пора выстраивать адекватный диалог.

Космический совет: начните меня пространство вокруг. Но помните: главное — ваши установки и искренняя любовь к окружающим.

♉ Телец

Прошлое — есть прошлое. Его не вернешь. Телец, вы настолько привыкли действовать по старой и давно опробованной схеме, что применяете ее к любым жизненным ситуациям. И это — ваша главная ошибка. Постарайтесь взглянуть на мир с другой стороны. Не бойтесь пробовать новое и неизведанное.

Космический совет: шаг вперед и два назад — так вы не достигнете поставленной цели. Возьмите себя в руки.

♊ Близнецы

Близнецы, 30 мая стоит уделить внимание саморазвитию и немного помедитировать. Вспомните, о чем вы давно мечтали, каких успехов планируете добиться в ближайшем будущем? Запишите мысли на бумажке и четко двигайтесь намеченным пунктам. Вы вышли за рамки возможностей! Но в том и прелесть. Скажите «нет!» собственному страху.

Космический совет: не бойтесь выйти за рамки дозволенного. Это, несомненно, приведет к успеху.

♋ Рак

Раки, чем старше мы становимся, тем чаще боимся окунуться в пучину отважных экспериментов. Но что мешает вам продумать будущее до нюансов, чтобы сделать его максимально комфортным? Хотите достичь большего — импровизируйте. И не бойтесь потерять сегодня что-то незначительное, чтобы завтра стать по-настоящему богатым.

Космический совет: вся жизнь — театр, а люди в нем — актеры. Относитесь проще ко всему и помните: крепкие нервы — залог здоровья.