«Пузико»: Фанаты Седоковой предположили ее беременность по откровенному фото

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Валентин Черников
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Певица сделала селфи в черном боди и попросила подписчиков хранить молчание.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Очередное фото Анны Седоковой навело ее подписчиков в Instagram на мысли о новой беременности. Певица сделала селфи в черном, упругом боди с глубоким декольте. Артистка выбрала этот предмет туалета, потому что он отлично подчеркивает ее большую грудь. Но вместе с бюстом многие фанаты усмотрели и округлившийся животик. Повод для таких мыслей подкинула сама автор поста.

«Вы ничего не видели. Да?» — написала Седокова, а на фото приложила палец к губам, призывая зрителей хранить молчание.

Instagram @annasedokova

О чем не стоит распространяться поклонникам, они интерпретировали сами. Часть из них предположила, что Анна заигрывает, намекая на откровенное белье.

«Все самое интересное все уже видели»,

«Видели-видели, фигурка — шик», - ответили в комментариях.

Другие решили, что артистка поправилась в самоизоляции.

«Аня, срочно худеть», — привали пользователи.

А третья группа без сомнений заявила: Седокова ждет ребенка. Поверить в это многим оказалось легко, ведь их любимица — мать троих детей.

«Пузико»;

«Беременна»;

«Положительный тест на беременность», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова в черном бюстье рассказала, почему не завидует худышкам.

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