«Пузико»: Фанаты Седоковой предположили ее беременность по откровенному фото
Певица сделала селфи в черном боди и попросила подписчиков хранить молчание.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Очередное фото Анны Седоковой навело ее подписчиков в Instagram на мысли о новой беременности. Певица сделала селфи в черном, упругом боди с глубоким декольте. Артистка выбрала этот предмет туалета, потому что он отлично подчеркивает ее большую грудь. Но вместе с бюстом многие фанаты усмотрели и округлившийся животик. Повод для таких мыслей подкинула сама автор поста.
«Вы ничего не видели. Да?» — написала Седокова, а на фото приложила палец к губам, призывая зрителей хранить молчание.
О чем не стоит распространяться поклонникам, они интерпретировали сами. Часть из них предположила, что Анна заигрывает, намекая на откровенное белье.
«Все самое интересное все уже видели»,
«Видели-видели, фигурка — шик», - ответили в комментариях.
Другие решили, что артистка поправилась в самоизоляции.
«Аня, срочно худеть», — привали пользователи.
А третья группа без сомнений заявила: Седокова ждет ребенка. Поверить в это многим оказалось легко, ведь их любимица — мать троих детей.
«Пузико»;
«Беременна»;
«Положительный тест на беременность», — отреагировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова в черном бюстье рассказала, почему не завидует худышкам.
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