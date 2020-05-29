Звезда фильма «Москва слезам не верит» потеряла мужа

Звезда кинокартины «Москва слезам не верит» 61-летняя Наталья Вавилова потеряла из-за коронавируса мужа. Супруг артистки режиссер Самвел Гаспаров скончался в возрасте 81 года. Сама актриса сейчас также борется с заболеванием. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил главный редактор журнала «Депи Апага» Георгий Сааков.

«Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел… Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой, глубокие соболезнования нашей Аннушке, всем родным и близким», — написал он в публикации.

Facebook @georgiy.saakov

Наталья Вавилова познакомилась с супругом Самвелом Гаспаровым во время премьеры культового фильма «Москва слезам не верит» в 1979 году.

Осенью 2019 года стало известно, что супруг актрисы борется с тяжелой формой гастрита. Тогда из-за осложнений режиссеру пришлось провести некоторое время в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Вавилова несколько лет спасала мужа от гастрита.