«Отсыпаюсь за годы»: Екатерина Шпица о том, как «жить в кайф» в самоизоляции

Екатерина Шпица рассказала подписчикам, что режим самоизоляции пошел ей на пользу. Она выложила пост в своем профиле в Instgaram, где объяснила, как изменилась ее жизнь за это время.

По словам актрисы, она свела свое времяпровождение в интернете к минимуму, почти перестала вести прямые эфиры и стала больше уделять внимания себе и своей семье.

«И поняла, что сейчас для меня благодатное время, когда я все делаю только от души без чувства долга и лишь то, что в кайф мне самой. Я не веду частых прямых эфиров, потому что не хочу, а максимум сил отдаю себе и семье», — написала звезда.

Екатерина Шпица также добавила, что она отписалась от многих аккаунтов, потому что вокруг слишком много ненужной информации. Актриса стала больше спать, заниматься спортом и смогла наконец упорядочить мысли в своей голове.

«Отсыпаюсь за годы. Принимаю участие в онлайн-проектах, лишь когда действительно этого хочу. Спортом только заставляю себя заниматься, потому что это вклад в здоровье, хотя иногда таааааак лень», — поделилась актриса.

Пост в аккаунте Екатерина сопроводила снимком из Доминиканы, который был сделан в начале года. На фото актриса предстала перед фанатами в образе древней жрицы: она позирует в сумерках в длинном легком платье и будто держит светильники в раскинутых руках. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Instagram @katerinashpitsa

Подписчики отметили, что Екатерина высказала очень мудрые мысли и поблагодарили актрису за то, что она поделилась своими размышлениями.

«Хороший пост. Спасибо. Я редко читаю актеров, известных личностей. Вы, Катя, меня радуете своей глубиной. Спасибо!»;

«Катерина! Настолько точно и глубоко. С удовольствием каждый пост. Как хорошо, что Ваша публичная и сложная профессия не отняла у Вас души и мудрости! С огромным уважением к Вашему таланту! Спасибо»;

«Как все правильно сказано и прямо откликнулось именно сейчас, все мои мысли облекли в слова! Благодарю», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции.