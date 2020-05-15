Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции
Секрет от актрисы, как разнообразить будни с учетом ограничительным мер, довольно прост, но эффективен для представительниц прекрасного пола.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Звезда телесериалов Екатерина Шпица поделилась секретом, как скрасить будни режима самоизоляции. Актриса назвала «железобетонное» преимущество постоянного нахождения дома для представительниц прекрасного пола — разбор гардероба.
Чтобы не быть голословной, 34-летняя уроженка Перми извлекла из «закромов» воздушное прозрачное красное платье и продемонстрировала себя в нем подписчикам в Instagram.
«Что ни говори, а в смысле неочевидных, но захватывающих развлечений в квартире на стороне девчонок преимущество: можно часами разбирать свой гардероб, решиться, наконец, расстаться с какими-то вещами, умиляться тем, которые никогда уже не наденешь, но и не выбросишь ни за что, а некоторым — дать вторую жизнь, с удивлением обнаружив, как можно по-новому интересно их сочетать», — подписала она снимок.
Артистка добавила, что регулярно делает ревизию своего гардероба и других вещей в доме, решительно избавляясь от всего, изжившего себя.
«Особенно хорошо этот процесс идет, когда мне надо разобраться в себе, услышать свое „Я“, понять, что надо отпустить, а какие идеи пора претворять в жизнь», — добавила она.
В ответ одна из подписчиц призвала всех раздавать ненужную одежду нуждающимся, а остальные отметили, как Шпице идет это платье, а также ее мудрые размышления.
«Катерина, Вас, как всегда, приятно читать! Скорей начните писать книги»;
«Эх Катя… Выглядишь как всегда. Ты просто идеальная»;
«Люблю многослойные тексты, вы будто косичку из предложений заплели. Визуальная составляющая шикарная. Очень гармонично!».
Ранее Екатерина Шпица опубликовала в Instagram разгромный пост, посвященный отсутствию культуры и манер у некоторых подписчиков.
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