Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции

Секрет от актрисы, как разнообразить будни с учетом ограничительным мер, довольно прост, но эффективен для представительниц прекрасного пола.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Звезда телесериалов Екатерина Шпица поделилась секретом, как скрасить будни режима самоизоляции. Актриса назвала «железобетонное» преимущество постоянного нахождения дома для представительниц прекрасного пола — разбор гардероба.

Чтобы не быть голословной, 34-летняя уроженка Перми извлекла из «закромов» воздушное прозрачное красное платье и продемонстрировала себя в нем подписчикам в Instagram.

«Что ни говори, а в смысле неочевидных, но захватывающих развлечений в квартире на стороне девчонок преимущество: можно часами разбирать свой гардероб, решиться, наконец, расстаться с какими-то вещами, умиляться тем, которые никогда уже не наденешь, но и не выбросишь ни за что, а некоторым — дать вторую жизнь, с удивлением обнаружив, как можно по-новому интересно их сочетать», — подписала она снимок.

Артистка добавила, что регулярно делает ревизию своего гардероба и других вещей в доме, решительно избавляясь от всего, изжившего себя.

«Особенно хорошо этот процесс идет, когда мне надо разобраться в себе, услышать свое „Я“, понять, что надо отпустить, а какие идеи пора претворять в жизнь», — добавила она.

Instagram @katerinashpitsa

В ответ одна из подписчиц призвала всех раздавать ненужную одежду нуждающимся, а остальные отметили, как Шпице идет это платье, а также ее мудрые размышления.

«Катерина, Вас, как всегда, приятно читать! Скорей начните писать книги»;

«Эх Катя… Выглядишь как всегда. Ты просто идеальная»;

«Люблю многослойные тексты, вы будто косичку из предложений заплели. Визуальная составляющая шикарная. Очень гармонично!».

Ранее Екатерина Шпица опубликовала в Instagram разгромный пост, посвященный отсутствию культуры и манер у некоторых подписчиков.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.93
0.35 79.90
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:59
«Кошечка»: Юлия Беретта показала фрагменты нового клипа
6:52
Европу предупредили о второй волне карантина
6:41
Екатерина Шпица дала девчачий совет для самоизоляции
6:29
Советские партийные бонзы могли расправиться с группой Дятлова
6:19
«Кто-то еще не спит со мной?» — Плетнева в откровенном наряде попросила совета у фанатов
6:08
Истребители Турции и Греции чуть не столкнулись — видео

Сейчас читают

«Больше пены»: Сычев в мыле и с глазами «в кучку» насмешил фанатов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок