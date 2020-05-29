Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 10 миллионов

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Более 40% от тех, кто был инфицирован, смогли победить болезнь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-images.de; 5-tv.ru

В России за сутки выявлено 8572 новых случая инфицирования коронавирусом. Практически столько же людей выписались из больниц. За все время пандемии победить болезнь в стране смогли почти 160 тысяч пациентов.

И это уже более 40% от тех, кто заболел. Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило отметку в десять миллионов.

Методика учета инфицирования, выполненная по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показала — в Москве зафиксирован один из самых низких уровней смертности в мире. По данным Оперативного штаба, число выписанных из столичных больниц уже пять дней выше числа новых выявленных случаев заболевания. Всего в столице за день было зафиксировано 2332 новых случая заболевания коронавирусом, а за сутки выписали 3473 заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав утвердил классификацию причин смертности при COVID-19.

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