Минздрав утвердил классификацию причин смертности при COVID-19

Минздрав России утвердил детальную классификацию причин смертности при COVID-19, разработанную московскими специалистами. Подробности рассказал Сергей Собянин, подчеркнув, что нельзя все списывать на коронавирус. Важно разобраться в каждом конкретном случае. Это позволит медикам корректировать тактику лечения и спасать жизни пациентов.

«Картина намного сложнее. Она состоит из того, что человек имеет тест на коронавирус положительный, действительно умер от коронавируса. Она привела к двустороннему воспалению легких и так далее. То есть вся картина „ковидная“ она просто прямо указывает, что человек умер от COVID-19. А есть неочевидные вещи. Например, целый ряд болезней, спровоцированных COVID-19 — ускорение онкологии, ускорение инсульта, инфаркта и так далее. Целый ряд других болезней. Третье, когда мы видим, что у человека был положительный диагноз на коронавирус, но он умер точно не от этого. Человека машиной сбило с тестом на коронавирус. Вы же не будете писать, что от коронавируса умер. Но и ряд болезней, которые никак не связаны с коронавирусом», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как новый подход отражается на статистике, детально разложили на сайте Мосгорздрава, на примере апреля. В этом году смертность в столице была выше чем в прошлом почти на 2000 случаев. При этом по старой методологии жертвами COVID-19 числились 636 человек. Те, у кого был диагностирован коронавирус и он же стал основной причиной заболевания.

По новым расчетам в эту графу добавили еще 169 случаев, когда тесты были отрицательными, но патологоанатомы уточнили причину смерти как COVID-19. Еще 756 человек, умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. Из них в половине случаев COVID-19 спровоцировал осложнение другого заболевания, но не был непосредственно причиной смерти.

«У нас в стране подавляющее большинство вскрывается и таким образом диагноз окончательный посмертный ставится на основании клинической картины, на основании тестов, на основании рентгенологических или компьютерно-томографических исследований и морфологией, которая изучается на вскрытии после вскрытия», — пояснил главный внештатный патологоанатом Минздрава РФ Георгий Франк.

Во многих странах при ненасильственной смерти вскрытие вообще не проводится. Например, в Бельгии, где смертность от коронавируса одна из самых высоких в мире, в одну графу заносят, как подтвержденные случаи новой инфекции, так и предполагаемые. А всех умерших пожилых людей автоматически записывают в жертвы COVID-19.

К слову, разработанная в Москве классификация соответствуют самым последним рекомендациям ВОЗ.

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