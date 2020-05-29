К чему привел полицейский беспредел в Миннеаполисе?

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Волна массовых протестов, не утихающих уже третьи сутки, докатилась до Нью-Йорка.

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Фото, видео: Reuters / Carlos Barria; 5-tv.ru

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Город превратился в поле боя — уже третьи сутки здесь не утихают массовые беспорядки, есть первые жертвы. Глава местной полиции принес извинения, но разъяренной толпе этого уже мало. Ведь полицейские, по вине которых погиб темнокожий местный житель, до сих пор остаются на свободе. Волна протестов докатилась уже до Нью-Йорка.

Кристина Федорова о том, к чему приводит полицейский беспредел. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие напали на медиков, приехавших на помощь.

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