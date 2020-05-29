Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

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Алиса Старжевская
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Астрологи читают, что не только генетика и наследственность влияют на внешние данные ребенка.

Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Krenkel

Не только генетика и наследственность влияют на внешние данные ребенка, но и месяц его рождения. К такому выводу пришли астрологи, проанализировав общепринятые стандарты красоты. Они назвали три месяца, когда рождаются самые красивые представители мужского пола, пишет Femmie.ru.

Апрель

Мальчики, рожденные в середине весны, обладают привлекательной внешностью. Обычно у них большие выразительные глаза, густые волосы и длинные ресницы. Также у них хорошее телосложение и чаще всего приятный тембр голоса.

Помимо этого, апрельские парни имеют скромный и добрый характер, также им присущи дружелюбие и коммуникабельность.

Июнь

В июне рождаются очень обаятельные, миловидные мальчики. Обычно у них голубые или серые глаза, светлые волосы, мужественный подбородок и стройная фигура. Своей доброй улыбкой и присущей романтичностью парни, рожденные в июне, привлекают множество девчонок.

Сентябрь

Мальчики, рожденные в сентябре отличаются благородными чертами лица, хорошим воспитанием и красивым телосложением. У них может быть проблема с лишним весом, однако это только добавляет им обаяния. У осенних ребят отменный вкус в одежде, они всегда опрятно и элегантно выглядят и обладают сильной харизмой.

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Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

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