К чему снится падение с высоты — отвечает звезда «Битвы экстрасенсов»

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Валентин Черников
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Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, что сулит сон о полете с плохим финалом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

Падение с высоты во сне — недоброе предзнаменование. Об этом 5-tv.ru рассказала шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

По словам ясновидящей, у такого сна есть несколько толкований. Но так или иначе он сулит урон, который произойдет или уже происходит в жизни человека.

«Это к большим крахам. Если падаешь с многоэтажного дома на землю — значит, в тюрьму посадят, либо ожидается кризис, потери или проблемы в семье», — предупреждает Ахметжанова.

Шаманы издавна считают, что во время сна душа человека странствует. Отрывки из ее путешествий человек порой может видеть, когда спит. Если он наблюдает полет, при котором не достигает земли, это даже не сон, а медитация, говорит экстрасенс. А полет, который заканчивается плохим финалом — сновидение, и притом дурное.

Падение с неба или многоэтажки во сне также говорит о страхах, которые много лет сопровождают человека. В этом случае новых ударов судьбы может не произойти. Но человеку все же нужно провести работу над собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова объяснила, к чему снится ДТП.

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