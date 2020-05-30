Дача после самоизоляции: как не довести себя до инсульта? Советы врача
Терапевт рассказала, чем может обернуться резкая смена образа жизни.
Закрыть
Смотрите также:
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru
Резкие физические нагрузки после выхода из самоизоляции могут обернуться печальными, и даже трагическими последствиями. Об этом рассказала 5-tv.ru врач-терапевт высшей категории, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
Оправляясь на участок, не стоит сходу браться за изнурительную работу. По словам врача, менять устоявшийся образ жизни и переходить от пассивного состояния к активному нужно постепенно. Ношение тяжестей, копание грядок и любой труд, который ожидает садоводов этим летом, дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
«А главное — люди, которые бросаются с головой в работу на даче, забывают про устоявшийся режим дня. Например, забывают принимать лекарственные препараты. Это опасно. Жаркая погода, непринятая вовремя таблетка — вот тебе повышенное давление и инсульт. А медицинская служба у нас пока перегружена, и возникают перебои с плановой госпитализацией. Поэтому ни в коем случае такое невнимательное отношение к себе не должно иметь место», — говорит Романенко.
Врач рекомендует внимательно следить за своим состоянием. Заболела или закружилась голова, участился сердечный ритм, возникло недомогание — это поводы прекратить нагрузку, отдохнуть и понять, справитесь ли вы с этой ситуацией самостоятельно, или нужно обращаться к врачу.
Не стоит забывать про позвоночник и суставы. Даже небольшие физические нагрузки с непривычки могут вызвать болевые ощущения. Поэтому важно соизмерять свои силы и иметь под рукой мази или другие местные обезболивающие. Но не таблетки, их употребление может создать опасность для сердца и сосудов, спровоцировать подъем артериального давления.
Никто не отменял и сезонные проблемы, такие как возможные укусы клещей. Актуальными в любое время года остаются проблемы пищеварения, связанные с неправильным питанием или порчей продуктов в жару. Особое предостережение связано с алкоголем: его употребление перед физической активностью может опять-таки спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.
«Вообще нужно работать и отдыхать на даче так, чтобы это приносило только удовольствие», — резюмировала терапевт.
Ранее 5-tv.ru писал, что режим «безопасного поведения» смягчат в Петербурге с 1 июня. Что это значит?
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
34%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?