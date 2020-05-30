Дача после самоизоляции: как не довести себя до инсульта? Советы врача

Резкие физические нагрузки после выхода из самоизоляции могут обернуться печальными, и даже трагическими последствиями. Об этом рассказала 5-tv.ru врач-терапевт высшей категории, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Оправляясь на участок, не стоит сходу браться за изнурительную работу. По словам врача, менять устоявшийся образ жизни и переходить от пассивного состояния к активному нужно постепенно. Ношение тяжестей, копание грядок и любой труд, который ожидает садоводов этим летом, дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«А главное — люди, которые бросаются с головой в работу на даче, забывают про устоявшийся режим дня. Например, забывают принимать лекарственные препараты. Это опасно. Жаркая погода, непринятая вовремя таблетка — вот тебе повышенное давление и инсульт. А медицинская служба у нас пока перегружена, и возникают перебои с плановой госпитализацией. Поэтому ни в коем случае такое невнимательное отношение к себе не должно иметь место», — говорит Романенко.

Врач рекомендует внимательно следить за своим состоянием. Заболела или закружилась голова, участился сердечный ритм, возникло недомогание — это поводы прекратить нагрузку, отдохнуть и понять, справитесь ли вы с этой ситуацией самостоятельно, или нужно обращаться к врачу.

Не стоит забывать про позвоночник и суставы. Даже небольшие физические нагрузки с непривычки могут вызвать болевые ощущения. Поэтому важно соизмерять свои силы и иметь под рукой мази или другие местные обезболивающие. Но не таблетки, их употребление может создать опасность для сердца и сосудов, спровоцировать подъем артериального давления.

Никто не отменял и сезонные проблемы, такие как возможные укусы клещей. Актуальными в любое время года остаются проблемы пищеварения, связанные с неправильным питанием или порчей продуктов в жару. Особое предостережение связано с алкоголем: его употребление перед физической активностью может опять-таки спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

«Вообще нужно работать и отдыхать на даче так, чтобы это приносило только удовольствие», — резюмировала терапевт.

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