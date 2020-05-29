Режим «безопасного поведения» смягчат в Петербурге с 1 июня. Что разрешат?
Смягчаются ограничения и в столице, разрешено гулять, но на определенных условиях. Мэрия Москвы выпустила по этому поводу интерактивную карту с графиком прогулок.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
В Петербурге с 1 июня смягчаются ограничительные меры. Об этом объявил губернатор Александр Беглов в эфире канала 78. Первый этап продлится до 14 июня. На улице можно будет обходиться без масок и перчаток, но в общественных местах, транспорте и магазинах требования по их наличию сохраняются. Возвращается льготный проезд в черте города. Нахождение пожилых людей дома вместо обязательного будет носить рекомендательный характер.
«Ну, во-первых, позволяет обстановка на сегодняшний день. Мы все-таки дошли до коэффициента распространения чуть меньше единицы. Второе понятно. Столько времени люди находятся — и очень добросовестно находятся — в самоизоляции, им нужно решить какие-то свои проблемы, свои вопросы, тем более мы открыли МФЦ. Мы осторожно переходим к первому этапу снятия ограничения, это должно быть выверенное, взвешенное решение, подкрепленное общей координацией усилий города и области», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
В Москве с понедельника возобновят работу непродовольственные магазины, а также предприятия сферы услуг. В том числе прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.
Жителям столицы можно будет гулять. Правда, пока — по графику. Интерактивная карта опубликована на сайте мэрии. Все жилые дома столицы поделены на шесть групп. Горожане смогут ввести свой адрес и уточнить, к какой группе относится их дом. При этом на карте появится информация о датах и днях недели для прогулок. Выходить из дома без защитной маски и перчаток в Москве по-прежнему нельзя.
А вот в Ульяновской области с 1 июня открываются фитнес-центры. В Адыгее начнут работать парикмахерские, салоны красоты и будут курсировать междугородние автобусы. В Калининграде в ближайшее время планируют открыть летние кафе, а затем — рестораны.
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