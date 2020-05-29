«Его понесло»: менеджер Костюшкина о его откровениях про изнасилование в детстве
Ранее бывший участник дуэта «Чай вдвоем» рассказал, как в восьмилетнем возрасте подвергся сексуальному насилию.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; 5-tv.ru
Пиар-менеджер бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Алексей Елфимов прокомментировал откровения артиста о пережитом им в детстве сексуальном насилии. Подробности истории, произошедшей около 40 лет назад, Костюшкин рассказал в одном из YouTube-шоу. По словам Елфимова, музыкант больше не хочет вспоминать о том случае.
«Не хочет он говорить. Чего-то его понесло на программе, он рассказал, теперь больше не хочет. Достаточно было», — сказал он.
Елфимов добавил, что своей личной историей Стас публично поделился в первый раз более пяти лет назад, но почему-то только сейчас она вызвала общественный резонанс.
Ранее 5-tv.ru писал, что в YouTube-шоу «Алена, блин» Стас Костюшкин рассказал, как незнакомец надругался над ним и четырьмя его приятелями, когда им было по восемь лет. Свое желание поделиться этой историей артист объяснил страхом за своих сыновей.
Читайте также
32%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?