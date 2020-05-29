«Его понесло»: менеджер Костюшкина о его откровениях про изнасилование в детстве

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Светлана Александрова
Эксклюзив 18

Ранее бывший участник дуэта «Чай вдвоем» рассказал, как в восьмилетнем возрасте подвергся сексуальному насилию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; 5-tv.ru

Пиар-менеджер бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Алексей Елфимов прокомментировал откровения артиста о пережитом им в детстве сексуальном насилии. Подробности истории, произошедшей около 40 лет назад, Костюшкин рассказал в одном из YouTube-шоу. По словам Елфимова, музыкант больше не хочет вспоминать о том случае.

«Не хочет он говорить. Чего-то его понесло на программе, он рассказал, теперь больше не хочет. Достаточно было», — сказал он.

Елфимов добавил, что своей личной историей Стас публично поделился в первый раз более пяти лет назад, но почему-то только сейчас она вызвала общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru писал, что в YouTube-шоу «Алена, блин» Стас Костюшкин рассказал, как незнакомец надругался над ним и четырьмя его приятелями, когда им было по восемь лет. Свое желание поделиться этой историей артист объяснил страхом за своих сыновей.

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