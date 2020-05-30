🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 мая, пауза, в ходе которой можно было детально разобраться в себе и твоих проблемах. Сейчас мир готовится оживать.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 мая, мир находится в ожидании реализации планов и надежды на будущее.
♈ Овен
Бизнес в рамках самоизоляции не был легким. У вас были свои взлеты и падения и доля стремления быть впереди всех. Но в начале этой недели внутри вас появилась глубокая внутренняя алхимия, чувство мира и спокойствия. Оно приходит от принятия того, что вы не можете изменить.
Сосредоточьтесь на том, чтобы вдохновлять окружающих поискать запас сил внутри себя. Погрузитесь в творчество и смело реализуйте свои идеи.
Космический совет: счастье — это внутренняя работа.
♉ Телец
Мир может быть заблокирован, но это не значит, что радость, творчество, искусство и поэзия должны быть в чем-то ограничены. Как потомок Венеры, вы взяли на себя обязанность нести красоту в этот мир всеми возможными способами. Никакой вклад не будет ни большим, ни маленьким, Телец.
Ваша энергия играет важную роль в гармонизации Вселенной. Но, чтобы покопаться в этом творческом резерве, вам придется немного поработать. Необработанные эмоции из вашего прошлого могут всплыть на поверхность, отбросив вас. Единственная причина, по которой они снова пришли, состоит в том, что вы можете посмотреть на них еще раз, интегрировать урок и выпустить их с благодарностью.
Космический совет: ваши слова силы на этой неделе — это радость, творчество, искусство и поэзия.
♊ Близнецы
Утренние откровения: многозадачность — это еще не все, что нужно. Есть готовые блюда, мытье посуды и очистка от паутины. Работа по дому продолжает мешать профессиональным и творческим усилиям.
Вы можете жаловаться на свой список дел и делать все, что кажется трудной задачей. Или вы можете усовершенствовать искусство баланса. Помните, что медитация — это не просто то, что вы практикуете в течение нескольких минут каждое утро. Это дзен-подобный подход, который превращает даже самые обыденные задачи в медитативную деятельность.
Космический совет: найдите медитацию и внимательность во всем, что вы делаете.
♋ Рак
Мир может быть заблокирован, но это не значит, что ваши планы должны быть. На этой неделе вы приходите на утренние встречи в белоснежной рубашке и с непобедимым выражением лица. Подайте пример, Рак. Ваши действия будут говорить громче, чем ваши слова.
Проект, над которым вы работаете сейчас, является значимым. Продолжайте вкладывать в работу. Награды, которые вы желаете и заслуживаете, придут к вам со временем.
Космический совет: продолжайте вкладывать в работу, несмотря ни на что.
♌ Лев
Вам может показаться, что мир притягивает вас нереальными требованиями, но вам не нужно отвечать этим ожиданиям или поддаваться давлению виртуальных встреч и сроков. Помедленнее. Послушайте, что говорят вам ваше тело и разум. Можно отступить назад и сосредоточиться на своем психическом здоровье, теперь больше, чем когда-либо.
Подумайте об онлайн-терапии, обратитесь к своей семье или позвоните своему лучшему другу. Есть так много способов выбраться из этого фанка. Ты просто должен быть готов получить помощь, Лев.
Космический совет: сделайте перерыв в психическом здоровье, когда все станет слишком много.
♍ Дева
«Не сердись, возьми деньги. Выбирай себя, сосредоточься на улучшении своей жизни и будь предан своим целям Вы здесь контролируете. Цитата BossBabe, чтобы помочь оставаться мотивированным, несмотря на хаос. Ты провидец, Дева. Не парься по мелочам. Учитесь адаптироваться и приспосабливаться. Знай, что это тоже пройдет.
Некоторые из вас могут испытывать массивные откровения на межличностном фронте. Нет ничего, кроме (социальной) дистанции, чтобы дать вам представление о том, что является необходимостью и что пережило ее цель в вашей жизни.
Космический совет: сосредоточьтесь на большом видении.
♎ Весы
Мы так привязаны к ярлыкам, Весы. Мы настолько привязались к идее о том, как мы должны быть, что мы ограничиваем себя от удовольствия. Но ты не тот или тот. Вы бесконечный потенциал в человеческой форме. Позвольте себе открыть для себя новые аспекты вашей личности. Позвольте себе быть преобразованным.
Поверьте, что следующий этап вашей жизни будет реализован не только одним способом. На чем вы хотите сосредоточиться в течение следующих нескольких недель: совершенствование искусства любви к себе.
Космический совет: вы не тот или этот. Позвольте себе быть преобразованным.
♏ Скорпион
Пандемия является серьезным пробуждением, которое заставляет всех нас осознать преходящую природу всего и ценность нашей собственной жизни. Итак, как ты хочешь прожить остаток своей жизни, Скорпион? Вы хотите освободить место для радости, любви и творчества или вибрировать с частотой гнева и обиды?
Правда в том, что они не относились к тебе так, как тебе хотелось бы. Но удержание негативных эмоций не изменит ничего. Так что дыши. Вдохни добро и выдохни все, что блокирует твой поток. Если вы тот, кто причинил боль, сейчас самое время отправить сердечные записки с извинениями.
Космический совет: прощение освободит вас, Скорпион.
♐ Стрелец
Там нет времени, как подарок, чтобы простить, забыть и отпустить. Это правда, что они обидели вас в прошлом, но удержание негативных эмоций просто блокирует поток любви. Так что посвятите себя внутренней работе и поднимите свои вибрации, как никогда раньше.
Знайте, что все, что вы вкладываете во Вселенную, вернется к вам в многообразии. Некоторые из вас могут почувствовать вдохновение от общения с виртуальными сообществами, посвященными распространению света. Как насчет проведения места для групповой медитации сегодня вечером?
Космический совет: вы занимаетесь внутренней работой, как никогда раньше.
♑ Козерог
Мир может быть в ожидании, но это не значит, что ваши планы должны быть. Вы используете свое время вне матрицы, чтобы работать над своими большими целями и корректировать план действий. Таинственная улыбка на вашем лице показывает, что вы не можете дождаться начала шоу!
Но это не значит, что это все работа, а не игра в штаб-квартире Козерога. Вы находите радость в маленьких простых вещах, например, пачкаете руки в саду или экспериментируете с новым рецептом пасты. Бонус: у вас есть команда души, на которую можно опереться в темные времена.
Космический совет: будьте заняты работой над своими большими целями.
♒ Водолей
Вот в чем дело, Водолей: мы несем ответственность за нашу реальность. Если вы испытываете радость, это из-за вас. Если вы чувствуете себя подавленными обстоятельствами, это показывает, что вы не хотите двигаться. Оцените вещи, которые блокируют поток добра в вашу жизнь, и стратегически уберите их со своего пути (конечно, не причиняя вреда никому другому).
Шаг № 2: выровняйте себя с тем, что заставляет вас чувствовать себя живым! Помните, что вы не одиноки в этом, хотя вы можете чувствовать это в определенные моменты. Положитесь на свою душевную команду, когда вы начинаете чувствовать себя уязвимым.
Космический совет: мы все вместе.
♊ Рыбы
Планы на утро понедельника: переоценка вашей ситуации на работе. Как вы максимизируете производительность? Каков наилучший способ сосредоточиться на своих планах больше, чем жизнь? Шаг № 1: Держите свое рабочее место отдельно от вашего «холодного» пространства. Простой подход без помех поможет отвлечь внимание.
Шаг № 2: Следуйте строго запрещенной политике, даже если у вас нет встреч. Смотреть презентабельно - значит чувствовать себя презентабельно, что, в свою очередь, поможет вам принести свою A-игру. Шаг № 3: Не забывайте держать под рукой свои укрепляющие иммунитет чаи и витамины. Здоровое тело - это здоровый дух.
Космический совет: никто не помешает вам захватить мир.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
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