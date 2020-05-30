«Глотает тупой контент»: Певица Валерия рассказала о «дебильной» аудитории

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Василий Заика
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Супруга продюсера Иосифа Пригожина пообщалась по телефону с Анитой Цой в рамках YouTube-шоу.

«Глотает тупой контент»: Певица Валерия рассказала о «дебильной» аудитории

Фото: Instagram @valeriya

Певица Валерия во время телефонной беседы с Анитой Цой в рамках YouTube-шоу рассказала о «дебильной» аудитории. Ее коллеге по цеху в супер-раунде выпало задание позвонить супруге музыкального продюсера Иосифа Пригожина и сказать заготовленную фразу.

Суть изречения заключалась в предложении Валерии провести прямой эфир в Instagram и устроить некие челленджи. Услышав от Аниты Цой, что от нее требуется, певица ответила отказом и назвала озвученный вариант «каким-то трешем». При этом, знаменитость призналась, что с онлайн-трансляциями «надо что-то делать».

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала… <…> Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато», — цитирует Валерию РИА Новости.

Через некоторое время супругу Иосифа Пригожина в комментариях к публикации в сети пользователи попросили дать пояснения.

«Почему вы назвали свою аудиторию „дебильной“ в разговоре с Цой? Вы считаете нормальным оскорблять поклонников?» — написала одна из подписчиц.

«Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться», — резюмировала Валерия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рустам Солнцев выложил в сеть снимок обнаженной певицы Валерии.

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