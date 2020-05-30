Два инкассатора пострадали в результате нападения в Красноярске
Нападавших ищут правоохранители. Известны марки машин, на которых скрылись злоумышленники.
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В Красноярске совершено нападение на машину инкассаторов. В результате оба инкассатора получили ранения, сообщается на официальном сайте главного управления МВД по региону. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.
Нападавшие в настоящий момент разыскиваются сотрудниками полиции. В городе введен специальный план по задержанию преступников, к поиску подключены сотрудники краевого управления МВД.
«Ориентировочно подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как водитель такси в Москве спас девушку от изнасилования. По словам самого спасителя, потерпевшая догадалась вызвать машину на место нападения. В агрегаторе такси, где работает водитель, обещали наградить его за смелый поступок.
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