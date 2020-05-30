Два инкассатора пострадали в результате нападения в Красноярске

В Красноярске совершено нападение на машину инкассаторов. В результате оба инкассатора получили ранения, сообщается на официальном сайте главного управления МВД по региону. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

Нападавшие в настоящий момент разыскиваются сотрудниками полиции. В городе введен специальный план по задержанию преступников, к поиску подключены сотрудники краевого управления МВД.

«Ориентировочно подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Jeep Grand Cherokee, либо Range Rover», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как водитель такси в Москве спас девушку от изнасилования. По словам самого спасителя, потерпевшая догадалась вызвать машину на место нападения. В агрегаторе такси, где работает водитель, обещали наградить его за смелый поступок.