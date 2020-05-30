Как живет Роксана Бабаян после смерти мужа?

Народная артистка РФ Роксана Бабаян сегодня отмечает день рождения — 74 года. Ее супруг Михаил Державин скончался два года назад от продолжительной болезни. Об этом сообщает АиФ.ru.

Роксана и Михаил познакомились в самолете, когда летели на гастроли в Казахстан. Певица не планировала эту командировку, так как она должна была отправиться на три месяца в Африку. Однако начальство ей четко дало понять: не летишь в Жезказган — не летишь в Африку.

Вот на этих гастролях, в самолете и произошла первая встреча Роксаны с ее будущим супругом. Однако они оба на тот момент были женаты.

«Мои отношения с Константином были на излете, брак существовал больше для прикрытия. Ситуация складывалась абсолютно гармоничная. Это великое терпение, это дипломатия, поддержка. Мы развелись за месяц. Супруга Михаила Михайловича тоже была готова к разводу. Мы не сделали никому ничего плохого. Мы никого не травмировали, мы совершили это с божьей помощью», — призналась артистка.

37 лет просуществовал брак Бабаян и Державина. Но два года назад, пролежав несколько месяцев в больнице Михаил скончался от продолжительной болезни. У артиста не выдержало сердце.

«Михаил Михайлович в последнее время очень болел и очень страдал, и Господь его освободил. Надо отдать ему должное, он до последнего оставался таким, как он есть. Он не озлобился, он не был брюзгливым, он просто сражался, как мог», — поделилась Бабаян.

Однако Роксана Рубеновна смогла жить дальше. Она не перестала выступать, участвовать в телепередачах и сейчас активно ведет публичную деятельность. Артистка даже завела свой профиль в Instagram, где рассказывает подписчикам о своей жизни.

Несмотря на то, что своих детей у Бабаян и Державина не было, Роксана построила очень хорошие взаимоотношения с его дочерью Марией от первого брака и племянниками.

Вопрос наследства после смерти Михаила Державина не возникал. Никаких конфликтов в семье по поводу раздела имущества не было. Роксана Бабаян объяснила — им с родственниками особо даже нечего делить было.

«Ну построили мы дачу — и что? Квартира у меня осталась та же, где и жила с мужем. Его дочь Маша — самодостаточная, у нее все есть. Я общаюсь и с ней, и с внуками Петром и Павлом. На днях вот была у племянницы Ольги на дне рождения», — рассказала артистка.

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