Видео: мужчину сбили насмерть после другой аварии под Москвой

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Нюра Незванова
Эксклюзив 26

ДТП произошло на Новорижском шоссе.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Мужчина погиб на Новорижском шоссе в Московской области на месте другой аварии. Как стало известно 5-tv.ru, на погибшем была жилетка ДПС. Он пытался остановить движущиеся автомобили, чтобы те не въехали в попавшие в предыдущее ДТП машины, но попал под колеса иномарки Hyundai.

На место происшествия прилетел вертолет. Движение на 37-м километре автодороги затруднено.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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