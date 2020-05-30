Видео: мужчину сбили насмерть после другой аварии под Москвой

Мужчина погиб на Новорижском шоссе в Московской области на месте другой аварии. Как стало известно 5-tv.ru, на погибшем была жилетка ДПС. Он пытался остановить движущиеся автомобили, чтобы те не въехали в попавшие в предыдущее ДТП машины, но попал под колеса иномарки Hyundai.

На место происшествия прилетел вертолет. Движение на 37-м километре автодороги затруднено.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.