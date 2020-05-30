Никакой вони! Гулькина готова за деньги водить экскурсии по квартире, где живут 8 котов

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Светлана Александрова
Эксклюзив 76

Экс-солистка группы «Мираж» может доказать всем хейтерам, что у нее в доме «чистота и аромат».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.tu

Пока представители российского шоу-бизнеса полемизируют вокруг «бедственного» положения артистов из-за пандемии коронавируса, звезда 1980-90-х, бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина придумала нетривиальный способ заработать на жизнь. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru певица рассказала, что готова за деньги водить в свою квартиру экскурсии и показывать, как живут ее домашние питомцы.

По словам Гулькиной, у нее восемь котов, у которых есть собственная страничка в Instagram, пользующаяся огромной популярностью у подписчиков. Но есть среди них недоброжелатели, которые уверены, что от такого количества животных в доме царит антисанитария.

«Есть и злые, которые пишут: „Да как, у вас там коты, восемь! Это же ужас! Представляю, какая у вас вонь!“ Вот такое вот пишут. Я готово за деньги делать экскурсии по своей квартире, чтобы доказать, что у меня нет никакого запаха дома, что у меня чистота и аромат», — говорит артистка.

Кроме того, по ее словам, за отдельную плату экскурсанты могли бы фотографироваться с животными, ведь «котики тоже хотят кушать», им нужно покупать витамины, наполнители для туалетов и прочие необходимые вещи.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Наталья Гулькина рассказала, что потратила миллион рублей на лечение любимого тайского кота, который заболел коронавирусом. Часть этих денег артистке помогли собрать в соцсетях ее подписчики

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