«Ужасное зрелище»: Как Наталия Гулькина лечила кота от коронавируса?

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что ее любимый тайский кот заболел коронавирусом. Все началось с того, что певица принесла в дом нового питомца, которого подобрала на улице. Вскоре животное погибло, и звезда дискотек решила проверить остальных котов на наличие инфекции.

Анализы показали, что питомцы знаменитости инфицированы внеклеточным агентом.

«Оказалось, что у всех котов появился коронавирус. Я, конечно, сначала испугалась, но потом мне объяснили, и я проштудировала огромное количество информации, что этот коронавирус никакого отношения к человеческому не имеет. Он существует уже много-много лет, и он совершенно незаметен в принципе для животных. Они могут жить и люди не видят. Нормальное животное — бегает, играет, веселится, кушает, все у него хорошо. Но, этот коронавирус может мутировать и перерасти в любую другую болезнь», — рассказала исполнительница «Солнечного лета».

Наталия Гулькина отмечает, что у любимого «тайца» в результате стресса после съемок на телепередаче произошла мутация вируса, и случился выплеск жидкости в организм. Животному был поставлен диагноз вирусный перитонит кошек.

«Живот провис до пола, спина прогнулась. Мы не поняли, что произошло. Он перестал кушать, перестал умываться, он еле шел. У него задние ноги от тяжести живота разъезжались. Это было ужасное зрелище. Ему три года, он молодой. Дочь села, начала рыдать: „Мама, неужели мы потеряем и второго?! Давай его спасать!“» — вспоминает певица.

Знаменитости пришлось успокаивать дочь при помощи медикаментов. По словам певицы, Яна очень любит животных и для нее потеря каждого из них сравнима, будто с близким человеком. Наталия Гулькина не смогла остаться равнодушной и начала искать выход из положения.

«Я тут же начала штудировать интернет и нашла экспериментальные таблетки, которые появились полгода назад. До этого вирусный перитонит кошек — была смертельная болезнь. Очень дорогое лекарство, не каждый может себе позволить», — признается бывшая солистка «Миража».

Наталия Гулькина призналась, что курс лечения кота ей обошелся почти в миллион рублей. На протяжении трех месяцев знаменитость ставила животному уколы. Позднее питомца перевели уже на капсулы, которые стоят «бешеных денег», но и они на порядок дешевле ампул. Певица признается, что ей удалось сэкономить приличную сумму, но без помощи поклонников не обошлось.

«В этой ситуации мне пришлось обратиться к подписчикам, это даже сделала дочь, а не я. Дочь говорит, что ей стыдно и она не может никак помочь материально. Она выложила у себя пост, я его увидела и перепостила. Мы собрали 100-110 тысяч рублей за неделю или за две. Нам эти деньги очень помогли, но я просила их не на себя и не говорила, что мне кушать нечего», — подчеркнула Наталия Гулькина.

Звезда дискотек добавила, что на днях возила тайского кота к ветеринару, где было проведено очередное обследование. Выяснилось, что ее любимый питомец абсолютно здоров.

Наталия Гулькина подчеркнула, что отныне это самый дорогой кот в мире! По крайней мере, для нее самой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор хитов «Миража» подал в суд на экс-солистку Наталию Гулькину.