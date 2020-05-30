В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Самолет Як-52 рухнул в Нижегородской области

Фото: 5-tv.ru

Самолет ЯК-52 упал в Богородском районе Нижегородской области. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло во время проведения учебно-тренировочных занятий на земле.

Сообщается, что легкомоторное воздушное судно при отработке полетов винтом задело землю. В результате этого произошло возгорание моторного отсека.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет АН-2 загорелся после посадки в Казахстане.

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