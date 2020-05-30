Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в Ингушетии

Правоохранители ликвидировали двоих боевиков в ходе КТО в Сунже в Ингушетии.

Как стало известно 5-tv.ru, бой с бандитами проходил на улице Демченко в помещении кафе «Смак», в магазине и хозяйственной пристройке.

Район был блокирован, на месте работают сотрудники ФСБ и взрывотехники.

Во время перестрелки начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО введен на территории города Сунжа в Ингушетии.