Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в Ингушетии

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Нюра Незванова
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Спецоперация проходила в Сунже.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Instagram @sunja_ri_2

Правоохранители ликвидировали двоих боевиков в ходе КТО в Сунже в Ингушетии.

Как стало известно 5-tv.ru, бой с бандитами проходил на улице Демченко в помещении кафе «Смак», в магазине и хозяйственной пристройке.

Район был блокирован, на месте работают сотрудники ФСБ и взрывотехники.

Во время перестрелки начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО введен на территории города Сунжа в Ингушетии.

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