Инцидент с Boeing 777 в «Шереметьево» прокомментировали в «Аэрофлоте»
По информации авиакомпании, посадка самолета прошла в штатном режиме, пассажиров на борту не было.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Инцидент с самолетом, совершавшим грузовой рейс из Пекина в Москву, прокомментировали в авиакомпании «Аэрофлот». По словам официального представителя авиаперевозчика Михаила Демина, посадка Boeing 777 прошла в штатном режиме.
«Во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности», — сообщил Демин.
Угрозы жизни или здоровью экипажа, по данным авиакомпании, не было.
Ранее 5-tv-ru рассказывал, что самолет АН-2 загорелся после посадки в Казахстане.
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