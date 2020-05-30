Инцидент с Boeing 777 в «Шереметьево» прокомментировали в «Аэрофлоте»

Инцидент с самолетом, совершавшим грузовой рейс из Пекина в Москву, прокомментировали в авиакомпании «Аэрофлот». По словам официального представителя авиаперевозчика Михаила Демина, посадка Boeing 777 прошла в штатном режиме.

«Во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности», — сообщил Демин.

Угрозы жизни или здоровью экипажа, по данным авиакомпании, не было.

Ранее 5-tv-ru рассказывал, что самолет АН-2 загорелся после посадки в Казахстане.