Дочь Александра Абдулова опубликовала редкое фото в день его рождения

Ксения Алферова в день рождения своего приемного отца Александра Абдулова опубликовала в своем Instagtam старый семейный снимок и обратилась к ушедшему из жизни более десяти лет назад артисту с трогательным посланием. Любимому миллионами зрителей актеру 29 мая могло бы исполниться 67 лет.

«Мой Папа считал не количество прожитых лет, а количество встреченных весен! Рожденный самый разгар самого красивого времени года, когда листва еще свежая, напитанная солнцем, все цветет, все рождается, он был весь напитан этим буйством красок, звуков, ароматов, энергий! Он был человек-Весна, человек-праздник, человек-радуга, человек-океан!» — написала актриса под черно-белой фотографией, на которой она маленькой девочкой запечатлена с отцом на пляже.

Instagram @ksenialferova

По словам Ксении, Абдулов «заражал и заряжал» своей радостью всех вокруг и ежедневно дарил налево и направо свой талант, множество идей и самого себя. А еще он умел дружить как никто другой и этому Алферова научилась именно у него. И обычный серый день с появлением Абдулова превращался в единственный и незабываемый.

«Дорогой мой, любимый, родной, очень много людей помнят тебя, любят тебя! Ты со всеми нами все время, ты рядом! Надеюсь, ты улыбаешься и гордишься, мной!» — обратилась к отцу Ксения Алферова.

Свое обращение она подписала «твоя партизанка Тамара», отметив, что артист зарядил ее «хулиганством» на всю жизнь.

Как напоминают Дни.ру, народный артист России Александр Абдулов скончался в январе 2008 года в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ирина Алферова, прожившая с Александром Абдуловым 17 лет, рассказала, как ловко скрывал актер супружеские измены.