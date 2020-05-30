Пригожин разъяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории

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Светлана Александрова
Эксклюзив 26

Резким высказыванием певица отреагировала на предложение Аниты Цой поучаствовать с челлендже в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @valeriya; 5-tv.ru

Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru разъяснил слова своей супруги Валерии о «дебильной» аудитории, произнесенные ею в телефонном разговоре с Анитой Цой во время одного из YouTube-шоу. В ходе беседы певица не приняла приглашение своей коллеги по цеху: отказалась участвовать в челлендже и проводить прямой эфир в Instagram. Слова артистки обидели некоторых ее поклонников.

«Она ничего не говорила, поэтому комментировать ничего не хочет. Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и все. Ну представляете, вы сейчас будете там наряду с маленькими детьми паясничать, это будет смотреться смешно. Вот что она сказала», — заявил Пригожин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, оскорбленные высказыванием Валерии поклонники потребовали от певицы объяснений в ее аккаунте в Instagram. Она тогда пояснила, что речь шла не о ее аудитории, которая — в отличие от той, что «глотает тупой контент» — умная, думающая и интеллигентная.

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