Энтони Джошуа хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри

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Карина Бернтгольц
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Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером в 2020 году по версии журнала Forbes.

Энтони Джошуа хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри

Фото: www.globallookpress.com / Larry Burton

Британский боксер, чемпион в супертяжеломвесе по версиям по версиям WBA, WBO и IBF заявил о том, хотел бы сразиться на ринге с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Накануне его признали самым высокооплачиваемым бойцом по версии Forbes. за последние 12 месяцев Тайсон Фьюри заработал в общей сложности 57 миллионов долларов. За аналогичный промежуток времени доход Джошуа равен 47 миллионов долларов.

«Несомненно, бой, который хочу получить, — это поединок с Тайсоном Фьюри. У Фьюри есть то, чего я хочу, — титул чемпиона мира. Он есть в моем списке. Фьюри постоянно говорит обо мне. Он отличный парень и сделал много великого в боксе. Очень хочу получить титул, который он удерживает», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в седьмом раунде техническим нокаутом во время поединка в Лас-Вегасе.

 

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