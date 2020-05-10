Захарова отказалась мириться с заявлением Белого дома о победе над нацизмом
В поздравительном тексте США не была упомянута роль Советского Союза в победе над фашизмом.
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Поздравительное сообщение Белого дома с Днем Победы возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. С критикой в адрес американцев она выступила в Facebook.
Захарова обратила внимание, что в тексте поздравления, опубликованном президентом США Дональдом Трампом в Twitter не упоминается заслуга СССР в Победе над нацизмом.
«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя „лидером свободного мира“ и „защитником демократии“, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — заявила Захарова.
Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что текст сообщения Белого дома наводит на мысль, что в США хотели «нейтрализовать» эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. В этом заявлении подчеркивалась роль многих народов и стран в борьбе с фашизмом, в то время как в поздравлении она сводится к заслуге двух государств — США и Великобритании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР. Это возмутило пользователей соцсетей. Так, в Instаgrаm Меланьи Трамп начали массово благодарить СССР за победу над нацизмом.
- 10 мая
- «Убийственная война без выстрелов»: Архарова грустно поздравила всех с 9 мая
- 10 мая
- «Утром объявили победа!» — 9 мая 1945 года глазами свидетелей великого дня
- 10 мая
- Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы
- 10 мая
- Путин заявил о готовности армии обеспечить суверенитет и интересы РФ
- 10 мая
- «Был самым светлым и добрым»: Водянова рассказала о своем героическом дедушке
- 10 мая
- Объединяющий День Победы: Автопробег в Киеве и акции памяти в Берлине
- 10 мая
- Барановская с детьми записала трогательное поздравление на 9 мая
- 10 мая
- В Facebook объяснили удаление снимков со знаменем Победы над Рейхстагом
- 10 мая
- Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Петербурге
- 10 мая
- Праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Великой Победы в Москве
Читайте также
56%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?