Захарова отказалась мириться с заявлением Белого дома о победе над нацизмом

Поздравительное сообщение Белого дома с Днем Победы возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. С критикой в адрес американцев она выступила в Facebook.

Захарова обратила внимание, что в тексте поздравления, опубликованном президентом США Дональдом Трампом в Twitter не упоминается заслуга СССР в Победе над нацизмом.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя „лидером свободного мира“ и „защитником демократии“, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — заявила Захарова.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что текст сообщения Белого дома наводит на мысль, что в США хотели «нейтрализовать» эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. В этом заявлении подчеркивалась роль многих народов и стран в борьбе с фашизмом, в то время как в поздравлении она сводится к заслуге двух государств — США и Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР. Это возмутило пользователей соцсетей. Так, в Instаgrаm Меланьи Трамп начали массово благодарить СССР за победу над нацизмом.