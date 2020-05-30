Трамп и Меркель «горячо» поспорили из-за «Северного потока — 2»
С этим может быть связан отказ канцлера Германии от личного участия в саммите G7.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который пожелал остаться неназванным.
По словам осведомителя, спор двух лидеров состоялся в ходе телефонного разговора на минувшей неделе. Также, помимо проекта строительства газопровода, разногласия между Трампом и Меркель вызвали темы НАТО и отношений с Китаем.
К настоящему моменту ни представитель Берлина, ни Вашингтона не прокомментировали информацию по этому вопросу. Между тем, издание утверждает, что отчасти с этим «жарким» разговором связан отказ Меркель приехать лично на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. Официальный представитель канцлера назвал иную причину — неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в мире.
Газопровод «Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России к Германии. Он будет служить для прямых поставок газа в страны Европы. Против проекта жестко выступают США, Польша, Украина и прибалтийские республики, остальные страны в целом поддерживают строительство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией».
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