Число победивших коронавирус в Москве превысило 80 тысяч человек
В столице продолжается рост числа тех, кто смог побороть инфекцию.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
В столице за сутки выздоровели от коронавируса еще 1855 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
В столице уже неделю отмечают тренд на улучшение ситуации с эпидемиологической обстановкой. 31 мая число излечившихся от COVID-19 вновь превысило число заболевших. На сегодняшний день в Москве выписались из больниц 80 179 человека.
Кроме того, накануне генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил о разработке вакцины от коронавируса нового типа. По его словам, центр выбрал три основных препарата для дальнейших исследований. Клинические испытания вакцины намерены начать уже в конце июня этого года. Завершить их планируется в сентябре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый в России препарат против коронавируса уже одобрен Минздравом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
35%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?