Число победивших коронавирус в Москве превысило 80 тысяч человек

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Алина Потёмкина
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В столице продолжается рост числа тех, кто смог побороть инфекцию.

Число победивших коронавирус в Москве превысило 80 тысяч человек

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

В столице за сутки выздоровели от коронавируса еще 1855 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице уже неделю отмечают тренд на улучшение ситуации с эпидемиологической обстановкой. 31 мая число излечившихся от COVID-19 вновь превысило число заболевших. На сегодняшний день в Москве выписались из больниц 80 179 человека.

Кроме того, накануне генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил о разработке вакцины от коронавируса нового типа. По его словам, центр выбрал три основных препарата для дальнейших исследований. Клинические испытания вакцины намерены начать уже в конце июня этого года. Завершить их планируется в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый в России препарат против коронавируса уже одобрен Минздравом.

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