Волочкова рассказала, как много работает, чтобы иметь идеальное тело

Шпагаты Анастасии Волочковой давно стали практически ее фирменным знаком. Однако даже при том, что демонстрирует растяжку балерина везде, где только можно, она по-прежнему умеет эпатировать публику. На этот раз звезда показала в Instagram классический вертикальный шпагат у балетного станка, но выбрала для кадра очень тесный купальник.

При этом балерина решила напомнить всем скептикам и хейтерам, что их попытки уколоть ее останутся безрезультатными. По ее мнению, осуждать и расклеивать ярлыки всегда проще, чем заниматься настоящим трудом.

«Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Что думают по этому поводу недоброжелатели танцовщицы, остается неизвестным. Видимо, пока звезда не готова держать удар и потому оставляет комментарии закрытыми.

Между тем, в сети по-прежнему бурно обсуждают таинственного возлюбленного балерины. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники звезды узнали возраст избранника Анастасии Волочковой.