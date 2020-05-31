Волочкова рассказала, как много работает, чтобы иметь идеальное тело

|
Алина Потёмкина
31

Балерина заявила, что комки грязи ее недоброжелателей до нее не долетают.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @volochkova_art

Шпагаты Анастасии Волочковой давно стали практически ее фирменным знаком. Однако даже при том, что демонстрирует растяжку балерина везде, где только можно, она по-прежнему умеет эпатировать публику. На этот раз звезда показала в Instagram классический вертикальный шпагат у балетного станка, но выбрала для кадра очень тесный купальник.

При этом балерина решила напомнить всем скептикам и хейтерам, что их попытки уколоть ее останутся безрезультатными. По ее мнению, осуждать и расклеивать ярлыки всегда проще, чем заниматься настоящим трудом.

«Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Что думают по этому поводу недоброжелатели танцовщицы, остается неизвестным. Видимо, пока звезда не готова держать удар и потому оставляет комментарии закрытыми.

Между тем, в сети по-прежнему бурно обсуждают таинственного возлюбленного балерины. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники звезды узнали возраст избранника Анастасии Волочковой.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
70.75
-0.35 78.55
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:25
Число победивших коронавирус в Москве превысило 80 тысяч человек
10:14
Волочкова рассказала, как много работает, чтобы иметь идеальное тело
10:01
В Москве у безработного мужчины отобрали на улице 12 миллионов рублей
9:49
Снова холод? Какая погода ожидается со 2 июня в европейской части России
9:34
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
9:15
Илон Маск призвал человечество гордиться запуском Crew Dragon

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых стали секс-символами
Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок