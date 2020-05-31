Волочкова рассказала, как много работает, чтобы иметь идеальное тело
Балерина заявила, что комки грязи ее недоброжелателей до нее не долетают.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @volochkova_art
Шпагаты Анастасии Волочковой давно стали практически ее фирменным знаком. Однако даже при том, что демонстрирует растяжку балерина везде, где только можно, она по-прежнему умеет эпатировать публику. На этот раз звезда показала в Instagram классический вертикальный шпагат у балетного станка, но выбрала для кадра очень тесный купальник.
При этом балерина решила напомнить всем скептикам и хейтерам, что их попытки уколоть ее останутся безрезультатными. По ее мнению, осуждать и расклеивать ярлыки всегда проще, чем заниматься настоящим трудом.
«Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же», — написала Волочкова.
Что думают по этому поводу недоброжелатели танцовщицы, остается неизвестным. Видимо, пока звезда не готова держать удар и потому оставляет комментарии закрытыми.
Между тем, в сети по-прежнему бурно обсуждают таинственного возлюбленного балерины. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники звезды узнали возраст избранника Анастасии Волочковой.
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