«Хотят все время денег»: Наталия Гулькина о предстоящем суде с автором песен «Миража»

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о предстоящей судебной тяжбе с автором нескольких песен Валерием Соколовым. Певица отметила, что назначенное на конец июня заседание будет первым в ее жизни.

«Вот этот ком вокруг „Миража“, который муссируется все время, что они скандальные, они вечно судятся. Да, это какой-то ореол, который почему-то повис над всеми. Но, я первый раз с ними сужусь. Никогда это не было. Да, это по моей вине. Я пошла навстречу тем людям, которые делали концерт в городе», — сказала Наталия Гулькина.

Звезда дискотек уверена, что композитор, автор слов и исполнитель создают произведение в первую очередь для зрителя и никак не для того, чтобы слушать дома каждому по отдельности. Наталия Гулькина отмечает, что хиты «Миража» запустили «в народ» и публика их полюбила. Теперь же авторы не могут разобраться в правах между собой и запрещают петь исполнителю.

«Кто страдает?! Страдает опять народ! Они-то тут причем?! Им до этих разборок фиолетово. Дайте нам, говорят, песни! Спойте нам „Музыка нас связала“, „Солнечное лето“, дайте нам „Безумный мир“! Я им постоянно говорю, что я не могу петь! Они говорят, ну почему не можете, вы же эти песни записывали! Говорю, да! Но, существует авторское право, а исполнительского права, к сожалению, нет», — констатирует певица.

Наталия Гулькина задается вопросом, почему существует авторское право, а исполнитель, благодаря голосу которого люди услышали хит впервые, не имеет никаких гарантий и защиты.

«Они считают, исполнитель — он никто, пустое место. Здесь мне начали говорить, мы сейчас запустим караоке, а вы два-три слова и остальное будет петь с вами площадь. Я пошла навстречу, сказала — хорошо, давайте! Я это спела и получила иск на один миллион 200 тысяч рублей. За то, что я якобы спела, по их мнению, три песни», — негодует Наталия Гулькина.

Бывшая солистка «Миража» признается, что при записи полюбившихся публике хитов не получила ни копейки. Позднее эти песни продавались по стране миллионными тиражами. Певица подчеркнула, что этот вопрос никто никогда не поднимал. Но стоило ей впервые за девять лет после ухода из коллектива в 2011 году спеть несколько фраз, как ей тут же предъявили претензию.

«Заплатите 300 тысяч! Ага, караоке — сколько у тебя там было песен? Восемь? Давай так, за три полноценно заплати 300 тысяч, а еще за моральный ущерб бедному несчастному автору — еще триста тысяч. Ну, это нормально вообще?! Вы что думаете, я там десять миллионов что-ли заработала? Я заработала там треть от того, что вы просите! Это немыслимые деньги, вы вообще в своем уме?!» — рассказывает Наталия Гулькина.

Звезда дискотек считает, что для авторов нет ничего ценного. Наталия Гулькина предположила, что хиты «Миража» были написаны не для публики, а только лишь для обогащения этих людей. По ее словам, исполнитель в данной ситуации не имеет никакого веса.

«Поэтому его третируют. Если бы у нас были равные права у всех троих, а, по сути, так и должно быть, а четвертый еще аранжировщик. Четыре составляющих являются для меня основными, а между ними должно делиться так называемое соавторство. А не так — эти два написали, остальные сделали работу, эту работу раскрутили собственноручно, а эти теперь хотят все время денег», — заключила Наталия Гулькина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гулькина готова за деньги водить экскурсии по квартире, где живут восемь котов.