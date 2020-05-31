Видео: «перепевший» хит «Трава у дома» Илон Маск взорвал YouTube

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Виктория Андреева
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Фейковый кавер на популярную песню группу «Земляне» оценили все пользователи сети.

Фото, видео: Reuters / Mike Blake; YouTube / kolpekzad

Забавный видеоролик с американским изобретателем Илоном Маском, «перепевшим» хит «Трава у дома» группы «Земляне», буквально взорвал интернет-пространство.

Сперва некоторые пользователи подумали, что эта запись — подлинник, и даже похвалили Илона за столько душевное исполнение отечественной композиции. Но вскоре были несколько огорчены, что перед ними — результат творческой деятельности YouTube-блогера и профессионального монтажера @kolpekzad, использовавшего в видео уникальную технологию замены лиц DeepFake.

«Это просто шедевр! Очень актуально сегодня!»

«Можно полную версию, пожалуйста! Не могу перестать смотреть!»

«Это просто прекрасно! Перепостила к себе!»

«Чую запах нового мема! Очень круто!» — отмечали в комментариях под видео восхищенные юзеры.

YouTube / kolpekzad

Известно, что сама запись появилась в сети еще две недели назад, но 30 мая вдруг приобрела новый, поистине сакральный смысл. Ведь именно в этот день, в 22.22 по московскому времени, состоялся успешный старт космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX, к Международной космической станции (МСК) с двумя астронавтами на борту.

Некоторые ученые считают это событие настоящим прорывом, поскольку на протяжении нескольких лет американские астронавты отправлялись в космос только на российских кораблях «Союз», платя при этом немаленькую сумму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изобретатель Илон Маск призвал человечество гордиться запуском Crew Dragon.

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