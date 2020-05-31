Видео: «перепевший» хит «Трава у дома» Илон Маск взорвал YouTube
Фейковый кавер на популярную песню группу «Земляне» оценили все пользователи сети.
Фото, видео: Reuters / Mike Blake; YouTube / kolpekzad
Забавный видеоролик с американским изобретателем Илоном Маском, «перепевшим» хит «Трава у дома» группы «Земляне», буквально взорвал интернет-пространство.
Сперва некоторые пользователи подумали, что эта запись — подлинник, и даже похвалили Илона за столько душевное исполнение отечественной композиции. Но вскоре были несколько огорчены, что перед ними — результат творческой деятельности YouTube-блогера и профессионального монтажера @kolpekzad, использовавшего в видео уникальную технологию замены лиц DeepFake.
«Это просто шедевр! Очень актуально сегодня!»
«Можно полную версию, пожалуйста! Не могу перестать смотреть!»
«Это просто прекрасно! Перепостила к себе!»
«Чую запах нового мема! Очень круто!» — отмечали в комментариях под видео восхищенные юзеры.
Известно, что сама запись появилась в сети еще две недели назад, но 30 мая вдруг приобрела новый, поистине сакральный смысл. Ведь именно в этот день, в 22.22 по московскому времени, состоялся успешный старт космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX, к Международной космической станции (МСК) с двумя астронавтами на борту.
Некоторые ученые считают это событие настоящим прорывом, поскольку на протяжении нескольких лет американские астронавты отправлялись в космос только на российских кораблях «Союз», платя при этом немаленькую сумму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что изобретатель Илон Маск призвал человечество гордиться запуском Crew Dragon.
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