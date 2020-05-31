«Необоснованная жестокость»: в МИД РФ отреагировали на распыление спрея в лицо журналисту РФ в Миннеаполисе
В ведомстве подчеркнули, что использование спецсредств в отношении сотрудников СМИ в момент выполнения ими служебных обязанностей недопустимо.
Фото: Reuters / Lawrence Bryant
В Министерстве иностранных дел отреагировали на действия полицейских в отношении российского журналиста Михаила Тургиева, который освещал беспорядки в Миннеаполисе в США после убийства темнокожего юноши правоохранителями. Репортеру РИА Новости распылили спрей в лицо.
В МИД выразили беспокойство действиями полицейских в отношении представителей СМИ. Комментарий представителя ведомства был опубликован 31 мая.
«Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты», — заявили в МИД.
Произошедшее с российским репортером назвали «необоснованной жестокостью» и заявили, что нападения на представителей прессы во время исполнения ими служебных обязанностей недопустимы.
В Министерстве иностранных дел надеются, что компетентные органы США проведут тщательное расследование этих инцидентов, и призывают профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол.
На видео, опубликованном в сети, попал инцидент с членом съемочной группы телеканала VICE. В том же время там находился корреспондент РИА Новости, также пострадавший от рук полицейских.
Соцсети
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как убийство темнокожего парня спровоцировало волну народного гнева в США.
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