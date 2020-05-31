«Необоснованная жестокость»: в МИД РФ отреагировали на распыление спрея в лицо журналисту РФ в Миннеаполисе

В Министерстве иностранных дел отреагировали на действия полицейских в отношении российского журналиста Михаила Тургиева, который освещал беспорядки в Миннеаполисе в США после убийства темнокожего юноши правоохранителями. Репортеру РИА Новости распылили спрей в лицо.

В МИД выразили беспокойство действиями полицейских в отношении представителей СМИ. Комментарий представителя ведомства был опубликован 31 мая.

«Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты», — заявили в МИД.

Произошедшее с российским репортером назвали «необоснованной жестокостью» и заявили, что нападения на представителей прессы во время исполнения ими служебных обязанностей недопустимы.

В Министерстве иностранных дел надеются, что компетентные органы США проведут тщательное расследование этих инцидентов, и призывают профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол.

На видео, опубликованном в сети, попал инцидент с членом съемочной группы телеканала VICE. В том же время там находился корреспондент РИА Новости, также пострадавший от рук полицейских.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как убийство темнокожего парня спровоцировало волну народного гнева в США.